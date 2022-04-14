Tokenomik HAIR (HAIR)
HAIR (HAIR) Maklumat
$HAIR is more than a meme coin—it’s a movement for hair supremacy and growth on the Aptos blockchain. Inspired by the legendary contrast between Brian Armstrong’s baldness and Mo Shaikh’s glorious hair, $HAIR rallies the community around the power of a full head of hair. Beyond the laughs, $HAIR is a cultural phenomenon that calls to embrace CEO grindset energy, hustle culture, and personal growth—all while fueling Aptos with viral energy.
HAIR (HAIR) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HAIR (HAIR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik HAIR (HAIR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik HAIR (HAIR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token HAIR yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token HAIR yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik HAIR, terokai HAIR harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.