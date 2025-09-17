HairDAO (HAIR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 66.88 $ 66.88 $ 66.88 24J Rendah $ 70.55 $ 70.55 $ 70.55 24J Tinggi 24J Rendah $ 66.88$ 66.88 $ 66.88 24J Tinggi $ 70.55$ 70.55 $ 70.55 Sepanjang Masa $ 150.38$ 150.38 $ 150.38 Harga Terendah $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) -1.72% Perubahan Harga (7D) +5.24% Perubahan Harga (7D) +5.24%

HairDAO (HAIR) harga masa nyata ialah $68.51. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAIR didagangkan antara $ 66.88 rendah dan $ 70.55 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAIR sepanjang masa ialah $ 150.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.35.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAIR telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, -1.72% dalam 24 jam dan +5.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HairDAO (HAIR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 47.58M$ 47.58M $ 47.58M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 104.98M$ 104.98M $ 104.98M Bekalan Peredaran 694.92K 694.92K 694.92K Jumlah Bekalan 1,533,338.0 1,533,338.0 1,533,338.0

Had Pasaran semasa HairDAO ialah $ 47.58M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAIR ialah 694.92K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1533338.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 104.98M.