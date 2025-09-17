HairyPlotterFTX (FTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.31% Perubahan Harga (7D) +4.31%

HairyPlotterFTX (FTX) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, FTX didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi FTX sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, FTX telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HairyPlotterFTX (FTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.10K$ 54.10K $ 54.10K Bekalan Peredaran 2.05B 2.05B 2.05B Jumlah Bekalan 9,134,796,726.71854 9,134,796,726.71854 9,134,796,726.71854

Had Pasaran semasa HairyPlotterFTX ialah $ 12.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran FTX ialah 2.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 9134796726.71854. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.10K.