Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01266971$ 0.01266971 $ 0.01266971 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -0.85% Perubahan Harga (7D) +2.92% Perubahan Harga (7D) +2.92%

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HODL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HODL sepanjang masa ialah $ 0.01266971, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HODL telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -0.85% dalam 24 jam dan +2.92% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.93K$ 50.93K $ 50.93K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.93K$ 50.93K $ 50.93K Bekalan Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Jumlah Bekalan 999,708,516.933263 999,708,516.933263 999,708,516.933263

Had Pasaran semasa Half Orange Drinking Lemonade ialah $ 50.93K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HODL ialah 999.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999708516.933263. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.93K.