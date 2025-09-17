Half Shiba Inu (SHIB0.5) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 11.92$ 11.92 $ 11.92 Harga Terendah $ 0.0161558$ 0.0161558 $ 0.0161558 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.66% Perubahan Harga (7D) +3.66%

Half Shiba Inu (SHIB0.5) harga masa nyata ialah $0.02109601. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHIB0.5 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHIB0.5 sepanjang masa ialah $ 11.92, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0161558.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHIB0.5 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Half Shiba Inu (SHIB0.5) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.10K$ 21.10K $ 21.10K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Half Shiba Inu ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.28. Bekalan edaran SHIB0.5 ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.10K.