Hall of Legends (HOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.148657$ 0.148657 $ 0.148657 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +3.93% Perubahan Harga (7D) -4.47% Perubahan Harga (7D) -4.47%

Hall of Legends (HOL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HOL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HOL sepanjang masa ialah $ 0.148657, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HOL telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +3.93% dalam 24 jam dan -4.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hall of Legends (HOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 574.99$ 574.99 $ 574.99 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K Bekalan Peredaran 353.35M 353.35M 353.35M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hall of Legends ialah $ 574.99, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HOL ialah 353.35M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.63K.