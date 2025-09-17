HALO Network (HO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00540234 24J Tinggi $ 0.00545504 Sepanjang Masa $ 8.38 Harga Terendah $ 0.00532291 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +1.28%

HALO Network (HO) harga masa nyata ialah $0.00541578. Sepanjang 24 jam yang lalu, HO didagangkan antara $ 0.00540234 rendah dan $ 0.00545504 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HO sepanjang masa ialah $ 8.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00532291.

Dari segi prestasi jangka pendek, HO telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +0.09% dalam 24 jam dan +1.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HALO Network (HO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 15.40 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 113.73K Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 21,000,000.0

Had Pasaran semasa HALO Network ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 15.40. Bekalan edaran HO ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 113.73K.