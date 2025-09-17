Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1,202.38 $ 1,202.38 $ 1,202.38 24J Rendah $ 1,203.85 $ 1,203.85 $ 1,203.85 24J Tinggi 24J Rendah $ 1,202.38$ 1,202.38 $ 1,202.38 24J Tinggi $ 1,203.85$ 1,203.85 $ 1,203.85 Sepanjang Masa $ 1,203.85$ 1,203.85 $ 1,203.85 Harga Terendah $ 1,152.33$ 1,152.33 $ 1,152.33 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) +0.05% Perubahan Harga (7D) +0.12% Perubahan Harga (7D) +0.12%

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) harga masa nyata ialah $1,203.54. Sepanjang 24 jam yang lalu, HLSCOPE didagangkan antara $ 1,202.38 rendah dan $ 1,203.85 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HLSCOPE sepanjang masa ialah $ 1,203.85, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,152.33.

Dari segi prestasi jangka pendek, HLSCOPE telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +0.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.28M$ 9.28M $ 9.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.28M$ 9.28M $ 9.28M Bekalan Peredaran 7.71K 7.71K 7.71K Jumlah Bekalan 7,709.235073 7,709.235073 7,709.235073

Had Pasaran semasa Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund ialah $ 9.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HLSCOPE ialah 7.71K, dengan jumlah bekalan sebanyak 7709.235073. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.28M.