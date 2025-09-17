Lagi Mengenai HLSCOPE

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Logo

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Harga (HLSCOPE)

Tidak tersenarai

1 HLSCOPE ke USD Harga Langsung:

$1,203.53
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:43:19 (UTC+8)

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1,202.38
24J Rendah
$ 1,203.85
24J Tinggi

$ 1,202.38
$ 1,203.85
$ 1,203.85
$ 1,152.33
+0.02%

+0.05%

+0.12%

+0.12%

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) harga masa nyata ialah $1,203.54. Sepanjang 24 jam yang lalu, HLSCOPE didagangkan antara $ 1,202.38 rendah dan $ 1,203.85 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HLSCOPE sepanjang masa ialah $ 1,203.85, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,152.33.

Dari segi prestasi jangka pendek, HLSCOPE telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.05% dalam 24 jam dan +0.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Maklumat Pasaran

$ 9.28M
--
$ 9.28M
7.71K
7,709.235073
Had Pasaran semasa Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund ialah $ 9.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HLSCOPE ialah 7.71K, dengan jumlah bekalan sebanyak 7709.235073. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.28M.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund kepada USD adalah $ +0.642152.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund kepada USD adalah $ +5.8829035200.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund kepada USD adalah $ +13.0765824540.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund kepada USD adalah $ +30.9672324694546.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.642152+0.05%
30 Hari$ +5.8829035200+0.49%
60 Hari$ +13.0765824540+1.09%
90 Hari$ +30.9672324694546+2.64%

Apakah itu Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Sumber

Laman Web Rasmi

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund.

Semak Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund ramalan harga sekarang!

HLSCOPE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Memahami tokenomik Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HLSCOPE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Berapakah nilai Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) hari ini?
Harga langsung HLSCOPE dalam USD ialah 1,203.54 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HLSCOPE ke USD?
Harga semasa HLSCOPE ke USD ialah $ 1,203.54. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund?
Had pasaran untuk HLSCOPE ialah $ 9.28M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HLSCOPE?
Bekalan edaran HLSCOPE ialah 7.71K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HLSCOPE?
HLSCOPE mencapai harga ATH sebanyak 1,203.85 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HLSCOPE?
HLSCOPE melihat harga ATL sebanyak 1,152.33 USD.
Berapakah jumlah dagangan HLSCOPE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HLSCOPEialah -- USD.
Adakah HLSCOPE akan naik lebih tinggi tahun ini?
HLSCOPE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HLSCOPEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

