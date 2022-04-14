Tokenomik Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Tokenomik Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Lihat cerapan utama tentang Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Maklumat

For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity

This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns.

✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships.

✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception.

✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns.

✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential.

✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

Laman Web Rasmi:
https://securitize.io/primary-market/hl-scope

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M
Jumlah Bekalan:
$ 7.71K
$ 7.71K$ 7.71K
Bekalan Edaran:
$ 7.71K
$ 7.71K$ 7.71K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1,204.69
$ 1,204.69$ 1,204.69
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1,152.33
$ 1,152.33$ 1,152.33
Harga Semasa:
$ 1,203.85
$ 1,203.85$ 1,203.85

Tokenomik Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HLSCOPE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HLSCOPE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HLSCOPE, terokai HLSCOPE harga langsung token!

HLSCOPE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HLSCOPE? Halaman ramalan harga HLSCOPE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.