Lagi Mengenai BREAKER

Maklumat Harga BREAKER

Laman Web Rasmi BREAKER

Tokenomik BREAKER

Ramalan Harga BREAKER

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Hamster Wheel Breaker Logo

Hamster Wheel Breaker Harga (BREAKER)

Tidak tersenarai

1 BREAKER ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:01:22 (UTC+8)

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

-0.08%

+14.44%

+14.44%

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BREAKER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BREAKER sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BREAKER telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -0.08% dalam 24 jam dan +14.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Maklumat Pasaran

$ 75.76K
$ 75.76K$ 75.76K

--
----

$ 75.76K
$ 75.76K$ 75.76K

999.41M
999.41M 999.41M

999,410,496.5442677
999,410,496.5442677 999,410,496.5442677

Had Pasaran semasa Hamster Wheel Breaker ialah $ 75.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BREAKER ialah 999.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999410496.5442677. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 75.76K.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hamster Wheel Breaker kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hamster Wheel Breaker kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hamster Wheel Breaker kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hamster Wheel Breaker kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.08%
30 Hari$ 0+19.10%
60 Hari$ 0+11.49%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Gateway to a world where animated content and NFTs converge. Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity. We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it, empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age. Here, innovation and imagination are boundless, where every piece tells a story, and every token holds a dream. This is more than a movement—it’s a revolution. A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity. Together, we build a future where every voice has the power to be heard.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Sumber

Laman Web Rasmi

Hamster Wheel Breaker Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hamster Wheel Breaker (BREAKER) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hamster Wheel Breaker (BREAKER) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hamster Wheel Breaker.

Semak Hamster Wheel Breaker ramalan harga sekarang!

BREAKER kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Memahami tokenomik Hamster Wheel Breaker (BREAKER) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BREAKER dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

Berapakah nilai Hamster Wheel Breaker (BREAKER) hari ini?
Harga langsung BREAKER dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BREAKER ke USD?
Harga semasa BREAKER ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hamster Wheel Breaker?
Had pasaran untuk BREAKER ialah $ 75.76K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BREAKER?
Bekalan edaran BREAKER ialah 999.41M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BREAKER?
BREAKER mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BREAKER?
BREAKER melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BREAKER?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BREAKERialah -- USD.
Adakah BREAKER akan naik lebih tinggi tahun ini?
BREAKER mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BREAKERramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 18:01:22 (UTC+8)

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.