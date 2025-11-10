HAMZ Harga Hari Ini

Harga langsung HAMZ (HAMZ) hari ini ialah $ 0.00000645, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HAMZ kepada USD penukaran adalah $ 0.00000645 setiap HAMZ.

HAMZ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,448.95, dengan bekalan edaran sebanyak 999.93M HAMZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HAMZ didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00005479, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000063.

Dalam prestasi jangka pendek, HAMZ dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -16.65% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HAMZ (HAMZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Bekalan Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Jumlah Bekalan 999,933,099.110828 999,933,099.110828 999,933,099.110828

Had Pasaran semasa HAMZ ialah $ 6.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAMZ ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999933099.110828. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.45K.