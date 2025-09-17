Hana (HANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00366262 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.64% Perubahan Harga (7D) +0.25%

Hana (HANA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HANA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HANA sepanjang masa ialah $ 0.00366262, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HANA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.64% dalam 24 jam dan +0.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hana (HANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 220.14K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 220.14K Bekalan Peredaran 8.91B Jumlah Bekalan 8,913,101,265.703384

Had Pasaran semasa Hana ialah $ 220.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HANA ialah 8.91B, dengan jumlah bekalan sebanyak 8913101265.703384. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 220.14K.