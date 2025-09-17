Hana by Virtuals (HANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.00109472 $ 0.00109472 $ 0.00109472 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.00109472$ 0.00109472 $ 0.00109472 Sepanjang Masa $ 0.00192551$ 0.00192551 $ 0.00192551 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +3.71% Perubahan Harga (1D) +68.57% Perubahan Harga (7D) +141.07% Perubahan Harga (7D) +141.07%

Hana by Virtuals (HANA) harga masa nyata ialah $0.00108874. Sepanjang 24 jam yang lalu, HANA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.00109472 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HANA sepanjang masa ialah $ 0.00192551, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HANA telah berubah sebanyak +3.71% sejak sejam yang lalu, +68.57% dalam 24 jam dan +141.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hana by Virtuals (HANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hana by Virtuals ialah $ 1.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HANA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.