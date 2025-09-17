HanChain (HAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00121568 24J Tinggi $ 0.00124908 Sepanjang Masa $ 26.97 Harga Terendah $ 0.00120766 Perubahan Harga (1J) -0.49% Perubahan Harga (1D) +1.16% Perubahan Harga (7D) -2.53%

HanChain (HAN) harga masa nyata ialah $0.00123475. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAN didagangkan antara $ 0.00121568 rendah dan $ 0.00124908 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAN sepanjang masa ialah $ 26.97, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00120766.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAN telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, +1.16% dalam 24 jam dan -2.53% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HanChain (HAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 485.13K$ 485.13K $ 485.13K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M Bekalan Peredaran 393.07M 393.07M 393.07M Jumlah Bekalan 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Had Pasaran semasa HanChain ialah $ 485.13K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAN ialah 393.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1500000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.85M.