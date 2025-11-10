Hand Guy Harga Hari Ini

Harga langsung Hand Guy (HANDGUY) hari ini ialah --, dengan 4.95% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HANDGUY kepada USD penukaran adalah -- setiap HANDGUY.

Hand Guy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,327.25, dengan bekalan edaran sebanyak 999.23M HANDGUY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HANDGUY didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00128685, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, HANDGUY dipindahkan -0.68% dalam sejam terakhir dan -11.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hand Guy (HANDGUY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.33K$ 8.33K $ 8.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.33K$ 8.33K $ 8.33K Bekalan Peredaran 999.23M 999.23M 999.23M Jumlah Bekalan 999,233,878.687745 999,233,878.687745 999,233,878.687745

Had Pasaran semasa Hand Guy ialah $ 8.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HANDGUY ialah 999.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999233878.687745. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.33K.