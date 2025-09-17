Lagi Mengenai HANU

Hanu Yokia Logo

Hanu Yokia Harga (HANU)

Tidak tersenarai

1 HANU ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Hanu Yokia (HANU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:43:29 (UTC+8)

Hanu Yokia (HANU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+1.03%

-2.05%

-2.05%

Hanu Yokia (HANU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HANU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HANU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HANU telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +1.03% dalam 24 jam dan -2.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hanu Yokia (HANU) Maklumat Pasaran

$ 21.52M
$ 21.52M$ 21.52M

--
----

$ 85.22M
$ 85.22M$ 85.22M

149.80T
149.80T 149.80T

593,279,012,345,679.0
593,279,012,345,679.0 593,279,012,345,679.0

Had Pasaran semasa Hanu Yokia ialah $ 21.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HANU ialah 149.80T, dengan jumlah bekalan sebanyak 593279012345679.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.22M.

Hanu Yokia (HANU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hanu Yokia kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hanu Yokia kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hanu Yokia kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hanu Yokia kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.03%
30 Hari$ 0-7.66%
60 Hari$ 0-15.01%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Hanu Yokia (HANU)

$HANU is the first step of four in the Goji Cryptoverse that will allow for the creation of a vibrant ecosystem that sits at the foundation of a new enterprise. The Goji Crypto platform will allow businesses of all sizes to leverage the power of blockchain technology to fill the gaps in their current payment processing systems. This project has a two sided coin. Our first and foremost is the community side. The Goji Crypto ecosystem will be driven by a diverse and highly motivated community. Similar to open-source and other collaborative projects, all innovation comes from the community itself where collaborative use actually enriches our resources. Flipping the coin to the other side is a business orientated structure that leverages the Goji ecosystem within their Blockchain Integration for Businesses. This enables a faster and more secure information transfer between businesses by making use of blockchain's power of transparency and real-time data ledger technology. This platform enables businesses to verify identities and reduce fraud by prioritizing the inherent safety that comes from blockchain capabilities; reducing costs, protecting consumer data, and making it easier to approve transactions quickly. Platform Capabilities: * Business Integrations * Shared Ledger * Secure (Tamper Proof) * Identity Management * Confidential * Audit capabilities * Governance * Business Logic in Smart Contracts * Robust (Viable)

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hanu Yokia (HANU) Sumber

Laman Web Rasmi

Hanu Yokia Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hanu Yokia (HANU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hanu Yokia (HANU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hanu Yokia.

Semak Hanu Yokia ramalan harga sekarang!

HANU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hanu Yokia (HANU)

Memahami tokenomik Hanu Yokia (HANU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HANU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hanu Yokia (HANU)

Berapakah nilai Hanu Yokia (HANU) hari ini?
Harga langsung HANU dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HANU ke USD?
Harga semasa HANU ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hanu Yokia?
Had pasaran untuk HANU ialah $ 21.52M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HANU?
Bekalan edaran HANU ialah 149.80T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HANU?
HANU mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HANU?
HANU melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HANU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HANUialah -- USD.
Adakah HANU akan naik lebih tinggi tahun ini?
HANU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HANUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:43:29 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.