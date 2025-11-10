Happy Acid Harga Hari Ini

Harga langsung Happy Acid (ACID) hari ini ialah --, dengan 1.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ACID kepada USD penukaran adalah -- setiap ACID.

Happy Acid kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,806.64, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B ACID. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ACID didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00304023, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, ACID dipindahkan -0.09% dalam sejam terakhir dan -20.41% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Happy Acid (ACID) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.81K$ 5.81K $ 5.81K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Happy Acid ialah $ 5.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ACID ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.81K.