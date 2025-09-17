Lagi Mengenai HAPPYDOG

Maklumat Harga HAPPYDOG

Laman Web Rasmi HAPPYDOG

Tokenomik HAPPYDOG

Ramalan Harga HAPPYDOG

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Happy Dog Logo

Happy Dog Harga (HAPPYDOG)

Tidak tersenarai

1 HAPPYDOG ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Happy Dog (HAPPYDOG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:06:16 (UTC+8)

Happy Dog (HAPPYDOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0014498
$ 0.0014498$ 0.0014498

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+16.00%

+16.00%

Happy Dog (HAPPYDOG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAPPYDOG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAPPYDOG sepanjang masa ialah $ 0.0014498, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAPPYDOG telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +16.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Happy Dog (HAPPYDOG) Maklumat Pasaran

$ 15.08K
$ 15.08K$ 15.08K

--
----

$ 15.08K
$ 15.08K$ 15.08K

998.47M
998.47M 998.47M

998,467,667.580267
998,467,667.580267 998,467,667.580267

Had Pasaran semasa Happy Dog ialah $ 15.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAPPYDOG ialah 998.47M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998467667.580267. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.08K.

Happy Dog (HAPPYDOG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Happy Dog kepada USD adalah $ 0.0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Happy Dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Happy Dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Happy Dog kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0.00.00%
30 Hari$ 0+24.83%
60 Hari$ 0+28.02%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Happy Dog (HAPPYDOG)

MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It’s the community itself, driven by everyone’s passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Happy Dog (HAPPYDOG) Sumber

Laman Web Rasmi

Happy Dog Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Happy Dog (HAPPYDOG) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Happy Dog (HAPPYDOG) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Happy Dog.

Semak Happy Dog ramalan harga sekarang!

HAPPYDOG kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Happy Dog (HAPPYDOG)

Memahami tokenomik Happy Dog (HAPPYDOG) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HAPPYDOG dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Happy Dog (HAPPYDOG)

Berapakah nilai Happy Dog (HAPPYDOG) hari ini?
Harga langsung HAPPYDOG dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HAPPYDOG ke USD?
Harga semasa HAPPYDOG ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Happy Dog?
Had pasaran untuk HAPPYDOG ialah $ 15.08K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HAPPYDOG?
Bekalan edaran HAPPYDOG ialah 998.47M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HAPPYDOG?
HAPPYDOG mencapai harga ATH sebanyak 0.0014498 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HAPPYDOG?
HAPPYDOG melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HAPPYDOG?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HAPPYDOGialah -- USD.
Adakah HAPPYDOG akan naik lebih tinggi tahun ini?
HAPPYDOG mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HAPPYDOGramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:06:16 (UTC+8)

Happy Dog (HAPPYDOG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.