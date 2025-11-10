HappyAI Harga Hari Ini

Harga langsung HappyAI (SN103) hari ini ialah $ 0.61724, dengan 1.52% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN103 kepada USD penukaran adalah $ 0.61724 setiap SN103.

HappyAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 890,236, dengan bekalan edaran sebanyak 1.44M SN103. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN103 didagangkan antara $ 0.585826 (rendah) dan $ 0.627908 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.789967, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.284467.

Dalam prestasi jangka pendek, SN103 dipindahkan +0.41% dalam sejam terakhir dan -13.46% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HappyAI (SN103) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 890.24K$ 890.24K $ 890.24K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 890.24K$ 890.24K $ 890.24K Bekalan Peredaran 1.44M 1.44M 1.44M Jumlah Bekalan 1,438,818.584608144 1,438,818.584608144 1,438,818.584608144

Had Pasaran semasa HappyAI ialah $ 890.24K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN103 ialah 1.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1438818.584608144. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 890.24K.