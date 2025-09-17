Apakah itu Hara (HART)

Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Hara Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hara (HART) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hara (HART) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hara.

Semak Hara ramalan harga sekarang!

HART kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Hara (HART)

Memahami tokenomik Hara (HART) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HART dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hara (HART) Berapakah nilai Hara (HART) hari ini? Harga langsung HART dalam USD ialah 0.00237616 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa HART ke USD? $ 0.00237616 . Lihat Harga semasa HART ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Hara? Had pasaran untuk HART ialah $ 2.85M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran HART? Bekalan edaran HART ialah 1.20B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HART? HART mencapai harga ATH sebanyak 0.03292409 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HART? HART melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan HART? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HARTialah -- USD . Adakah HART akan naik lebih tinggi tahun ini? HART mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HARTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Hara (HART) Kemas Kini Industri Penting