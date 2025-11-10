Harmonix kHYPE Harga Hari Ini

Harga langsung Harmonix kHYPE (HAKHYPE) hari ini ialah $ 41.03, dengan 0.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HAKHYPE kepada USD penukaran adalah $ 41.03 setiap HAKHYPE.

Harmonix kHYPE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,570,106, dengan bekalan edaran sebanyak 160.11K HAKHYPE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HAKHYPE didagangkan antara $ 39.53 (rendah) dan $ 41.51 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 59.64, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 29.77.

Dalam prestasi jangka pendek, HAKHYPE dipindahkan -0.14% dalam sejam terakhir dan -1.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.57M$ 6.57M $ 6.57M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.57M$ 6.57M $ 6.57M Bekalan Peredaran 160.11K 160.11K 160.11K Jumlah Bekalan 160,110.8157481102 160,110.8157481102 160,110.8157481102

