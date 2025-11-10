harmonybot Harga Hari Ini

Harga langsung harmonybot (CHAOS) hari ini ialah $ 0.00000283, dengan 10.58% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CHAOS kepada USD penukaran adalah $ 0.00000283 setiap CHAOS.

harmonybot kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 271,571, dengan bekalan edaran sebanyak 95.74B CHAOS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CHAOS didagangkan antara $ 0.00000282 (rendah) dan $ 0.00000317 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00000904, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000258.

Dalam prestasi jangka pendek, CHAOS dipindahkan -2.94% dalam sejam terakhir dan -21.85% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

harmonybot (CHAOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 271.57K$ 271.57K $ 271.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 271.57K$ 271.57K $ 271.57K Bekalan Peredaran 95.74B 95.74B 95.74B Jumlah Bekalan 95,737,577,404.63074 95,737,577,404.63074 95,737,577,404.63074

Had Pasaran semasa harmonybot ialah $ 271.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAOS ialah 95.74B, dengan jumlah bekalan sebanyak 95737577404.63074. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 271.57K.