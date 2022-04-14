Tokenomik harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

Tokenomik harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Maklumat

Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life.

https://millennialcoin.net/

harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 689.95K
Jumlah Bekalan:
$ 999.38M
Bekalan Edaran:
$ 999.38M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 689.95K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0045115
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00069037
Tokenomik harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token MILLENNIAL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token MILLENNIAL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik MILLENNIAL, terokai MILLENNIAL harga langsung token!

MILLENNIAL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju MILLENNIAL? Halaman ramalan harga MILLENNIAL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.