Tokenomik HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

Lihat cerapan utama tentang HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Maklumat

What is the project about?

Meme Multiverse! In the ever-evolving landscape of cryptocurrency, a new contender has emerged, ready to cast its spell on the world. Behold, the enchanting and whimsical meme coin known as 'HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu', trading under the ticker $ETHEREUM. This isn't just another coin; it's a fantastical blend of magic, politics, and supernatural power, all wrapped up in the adorably mischievous form of a Shiba Inu.

What makes your project unique?

Our community is one of the strongest there is on the Ethereum Blockchain.

History of your project.

What’s next for your project?

CEX listings

What can your token be used for?

Pure memecoin

Laman Web Rasmi:
https://hpths777inu.com/

HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 189.54K
$ 189.54K$ 189.54K
Jumlah Bekalan:
$ 989.48M
$ 989.48M$ 989.48M
Bekalan Edaran:
$ 989.48M
$ 989.48M$ 989.48M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 189.54K
$ 189.54K$ 189.54K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01150753
$ 0.01150753$ 0.01150753
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00019156
$ 0.00019156$ 0.00019156

Tokenomik HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token ETHEREUM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token ETHEREUM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik ETHEREUM, terokai ETHEREUM harga langsung token!

ETHEREUM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju ETHEREUM? Halaman ramalan harga ETHEREUM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.