Tokenomik Hash Hunter (HNTR)

Lihat cerapan utama tentang Hash Hunter (HNTR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:24:35 (UTC+8)
USD

Hash Hunter (HNTR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hash Hunter (HNTR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 68.18K
$ 68.18K$ 68.18K
Jumlah Bekalan:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Bekalan Edaran:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 68.18K
$ 68.18K
$ 68.18K$ 68.18K
Tertinggi Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Hash Hunter (HNTR) Maklumat

Hash Hunter - Private AI NLP to transaction processing Telegram bot. Parses your intent, finds the best route using integrated liquidity sources and executes the transaction from your own wallet.

With end-to-end encryption of private keys, native gas management and crosschain transactions support for 10+ EVM chains & SVM (Solana), transfer between imported wallets or from imported to external wallets. Hash Hunter gives you a seamless, private, and conversational DeFi experience—all through one encrypted interface.

Laman Web Rasmi:
https://hashhunter.ai
Kertas putih:
https://docs.hashhunter.ai

Tokenomik Hash Hunter (HNTR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hash Hunter (HNTR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HNTR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HNTR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HNTR, terokai HNTR harga langsung token!

HNTR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HNTR? Halaman ramalan harga HNTR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

