Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 23.37 $ 23.37 $ 23.37 24J Rendah $ 23.79 $ 23.79 $ 23.79 24J Tinggi 24J Rendah $ 23.37$ 23.37 $ 23.37 24J Tinggi $ 23.79$ 23.79 $ 23.79 Sepanjang Masa $ 47.19$ 47.19 $ 47.19 Harga Terendah $ 8.2$ 8.2 $ 8.2 Perubahan Harga (1J) 0.00% Perubahan Harga (1D) +0.70% Perubahan Harga (7D) +0.30% Perubahan Harga (7D) +0.30%

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) harga masa nyata ialah $23.57. Sepanjang 24 jam yang lalu, LINK[HTS] didagangkan antara $ 23.37 rendah dan $ 23.79 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi LINK[HTS] sepanjang masa ialah $ 47.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 8.2.

Dari segi prestasi jangka pendek, LINK[HTS] telah berubah sebanyak 0.00% sejak sejam yang lalu, +0.70% dalam 24 jam dan +0.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 236.86$ 236.86 $ 236.86 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 346.29K$ 346.29K $ 346.29K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 14,690.0 14,690.0 14,690.0

Had Pasaran semasa Hashport Bridged LINK ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 236.86. Bekalan edaran LINK[HTS] ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 14690.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 346.29K.