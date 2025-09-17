Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 99.13 $ 99.13 $ 99.13 24J Rendah $ 101.64 $ 101.64 $ 101.64 24J Tinggi 24J Rendah $ 99.13$ 99.13 $ 99.13 24J Tinggi $ 101.64$ 101.64 $ 101.64 Sepanjang Masa $ 237.24$ 237.24 $ 237.24 Harga Terendah $ 51.39$ 51.39 $ 51.39 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) +0.75% Perubahan Harga (7D) +0.09% Perubahan Harga (7D) +0.09%

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) harga masa nyata ialah $100.35. Sepanjang 24 jam yang lalu, QNT[HTS] didagangkan antara $ 99.13 rendah dan $ 101.64 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QNT[HTS] sepanjang masa ialah $ 237.24, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 51.39.

Dari segi prestasi jangka pendek, QNT[HTS] telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, +0.75% dalam 24 jam dan +0.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.31K$ 1.31K $ 1.31K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 529.85K$ 529.85K $ 529.85K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 5,280.0 5,280.0 5,280.0

Had Pasaran semasa Hashport Bridged QNT ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.31K. Bekalan edaran QNT[HTS] ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 5280.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 529.85K.