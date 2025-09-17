Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 29.53 $ 29.53 $ 29.53 24J Rendah $ 30.33 $ 30.33 $ 30.33 24J Tinggi 24J Rendah $ 29.53$ 29.53 $ 29.53 24J Tinggi $ 30.33$ 30.33 $ 30.33 Sepanjang Masa $ 87.1$ 87.1 $ 87.1 Harga Terendah $ 14.79$ 14.79 $ 14.79 Perubahan Harga (1J) -0.93% Perubahan Harga (1D) -1.27% Perubahan Harga (7D) +4.73% Perubahan Harga (7D) +4.73%

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) harga masa nyata ialah $29.56. Sepanjang 24 jam yang lalu, WAVAX[HTS] didagangkan antara $ 29.53 rendah dan $ 30.33 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi WAVAX[HTS] sepanjang masa ialah $ 87.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 14.79.

Dari segi prestasi jangka pendek, WAVAX[HTS] telah berubah sebanyak -0.93% sejak sejam yang lalu, -1.27% dalam 24 jam dan +4.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 592.17$ 592.17 $ 592.17 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 187.24K$ 187.24K $ 187.24K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 6,334.0 6,334.0 6,334.0

Had Pasaran semasa Hashport Bridged wAVAX ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 592.17. Bekalan edaran WAVAX[HTS] ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 6334.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 187.24K.