Hashtagger (MOOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02121978 $ 0.02121978 $ 0.02121978 24J Rendah $ 0.02311061 $ 0.02311061 $ 0.02311061 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02121978$ 0.02121978 $ 0.02121978 24J Tinggi $ 0.02311061$ 0.02311061 $ 0.02311061 Sepanjang Masa $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Harga Terendah $ 0.02003437$ 0.02003437 $ 0.02003437 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +4.80% Perubahan Harga (7D) -1.40% Perubahan Harga (7D) -1.40%

Hashtagger (MOOO) harga masa nyata ialah $0.02224119. Sepanjang 24 jam yang lalu, MOOO didagangkan antara $ 0.02121978 rendah dan $ 0.02311061 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi MOOO sepanjang masa ialah $ 1.13, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02003437.

Dari segi prestasi jangka pendek, MOOO telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +4.80% dalam 24 jam dan -1.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hashtagger (MOOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 44.18K$ 44.18K $ 44.18K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 667.21K$ 667.21K $ 667.21K Bekalan Peredaran 1.99M 1.99M 1.99M Jumlah Bekalan 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Had Pasaran semasa Hashtagger ialah $ 44.18K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MOOO ialah 1.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 30000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 667.21K.