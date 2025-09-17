HashTensor (SN16) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.772459 $ 0.772459 $ 0.772459 24J Rendah $ 0.795413 $ 0.795413 $ 0.795413 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.772459$ 0.772459 $ 0.772459 24J Tinggi $ 0.795413$ 0.795413 $ 0.795413 Sepanjang Masa $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 Harga Terendah $ 0.699598$ 0.699598 $ 0.699598 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) +1.20% Perubahan Harga (7D) +3.86% Perubahan Harga (7D) +3.86%

HashTensor (SN16) harga masa nyata ialah $0.792201. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN16 didagangkan antara $ 0.772459 rendah dan $ 0.795413 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN16 sepanjang masa ialah $ 4.08, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.699598.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN16 telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +1.20% dalam 24 jam dan +3.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HashTensor (SN16) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Bekalan Peredaran 2.56M 2.56M 2.56M Jumlah Bekalan 2,564,029.664977025 2,564,029.664977025 2,564,029.664977025

Had Pasaran semasa HashTensor ialah $ 2.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN16 ialah 2.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2564029.664977025. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.03M.