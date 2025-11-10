Hat Harga Hari Ini

Harga langsung Hat (HAT) hari ini ialah $ 0.00257124, dengan 4.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HAT kepada USD penukaran adalah $ 0.00257124 setiap HAT.

Hat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 37,082, dengan bekalan edaran sebanyak 14.42M HAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HAT didagangkan antara $ 0.00244309 (rendah) dan $ 0.00257589 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0469251, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00192629.

Dalam prestasi jangka pendek, HAT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -31.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hat (HAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.08K$ 37.08K $ 37.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 159.30K$ 159.30K $ 159.30K Bekalan Peredaran 14.42M 14.42M 14.42M Jumlah Bekalan 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

Had Pasaran semasa Hat ialah $ 37.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAT ialah 14.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 61955726.73853378. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.30K.