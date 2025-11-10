Tokenomik Hat (HAT)

Lihat cerapan utama tentang Hat (HAT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:24:43 (UTC+8)
Hat (HAT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hat (HAT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 37.92K
Jumlah Bekalan:
$ 61.96M
Bekalan Edaran:
$ 14.42M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 162.92K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0469251
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00192629
Harga Semasa:
$ 0.00264098
Hat (HAT) Maklumat

Hats.Finance is a decentralized protocol for hosting non-custodial Bug Bounties and Audit Competitions. Hats Finance offers Web3 native security solutions that align in all respects with the DeFi ethos. By leveraging the power of DeSec, blockchain technology, and community-driven security practices. Our solutions are designed to enhance protocols’ security, foster community involvement, and streamline the development lifecycle of Web3 projects.

Laman Web Rasmi:
https://hats.finance/
Kertas putih:
https://docsend.com/view/rwyxqeit95wm4jxa

Tokenomik Hat (HAT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hat (HAT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HAT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HAT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HAT, terokai HAT harga langsung token!

HAT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HAT? Halaman ramalan harga HAT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

