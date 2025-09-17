Hatch (HATCH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00798356 $ 0.00798356 $ 0.00798356 24J Rendah $ 0.00896923 $ 0.00896923 $ 0.00896923 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00798356$ 0.00798356 $ 0.00798356 24J Tinggi $ 0.00896923$ 0.00896923 $ 0.00896923 Sepanjang Masa $ 0.13185$ 0.13185 $ 0.13185 Harga Terendah $ 0.00798356$ 0.00798356 $ 0.00798356 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) -7.28% Perubahan Harga (7D) -17.24% Perubahan Harga (7D) -17.24%

Hatch (HATCH) harga masa nyata ialah $0.00810688. Sepanjang 24 jam yang lalu, HATCH didagangkan antara $ 0.00798356 rendah dan $ 0.00896923 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HATCH sepanjang masa ialah $ 0.13185, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00798356.

Dari segi prestasi jangka pendek, HATCH telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, -7.28% dalam 24 jam dan -17.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hatch (HATCH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hatch ialah $ 8.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HATCH ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.11M.