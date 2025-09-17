HatchyPocket (HATCHY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00102728 $ 0.00102728 $ 0.00102728 24J Rendah $ 0.00108406 $ 0.00108406 $ 0.00108406 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00102728$ 0.00102728 $ 0.00102728 24J Tinggi $ 0.00108406$ 0.00108406 $ 0.00108406 Sepanjang Masa $ 0.00698404$ 0.00698404 $ 0.00698404 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) +1.80% Perubahan Harga (7D) +11.44% Perubahan Harga (7D) +11.44%

HatchyPocket (HATCHY) harga masa nyata ialah $0.00104581. Sepanjang 24 jam yang lalu, HATCHY didagangkan antara $ 0.00102728 rendah dan $ 0.00108406 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HATCHY sepanjang masa ialah $ 0.00698404, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HATCHY telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, +1.80% dalam 24 jam dan +11.44% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HatchyPocket (HATCHY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa HatchyPocket ialah $ 1.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HATCHY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.05M.