Hava Coin (HAVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.30% Perubahan Harga (1D) -1.54% Perubahan Harga (7D) -11.16% Perubahan Harga (7D) -11.16%

Hava Coin (HAVA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAVA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAVA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAVA telah berubah sebanyak -1.30% sejak sejam yang lalu, -1.54% dalam 24 jam dan -11.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hava Coin (HAVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 21.55K$ 21.55K $ 21.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.66K$ 23.66K $ 23.66K Bekalan Peredaran 45.54T 45.54T 45.54T Jumlah Bekalan 50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0 50,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hava Coin ialah $ 21.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAVA ialah 45.54T, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.66K.