Hawk Logo

Hawk Harga (HAWK)

Tidak tersenarai

1 HAWK ke USD Harga Langsung:

$0.00011153
-6.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Hawk (HAWK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:43:39 (UTC+8)

Hawk (HAWK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.81%

-6.67%

-13.12%

-13.12%

Hawk (HAWK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAWK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAWK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAWK telah berubah sebanyak -0.81% sejak sejam yang lalu, -6.67% dalam 24 jam dan -13.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hawk (HAWK) Maklumat Pasaran

$ 8.35M
$ 8.35M$ 8.35M

--
----

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

74.53B
74.53B 74.53B

80,000,000,000.0
80,000,000,000.0 80,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hawk ialah $ 8.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAWK ialah 74.53B, dengan jumlah bekalan sebanyak 80000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.97M.

Hawk (HAWK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Hawk kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Hawk kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Hawk kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Hawk kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-6.67%
30 Hari$ 0+32.34%
60 Hari$ 0+47.28%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Hawk (HAWK)

Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem.

Hawk (HAWK) Sumber

Laman Web Rasmi

Hawk Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Hawk (HAWK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Hawk (HAWK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hawk.

Semak Hawk ramalan harga sekarang!

HAWK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Hawk (HAWK)

Memahami tokenomik Hawk (HAWK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HAWK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Hawk (HAWK)

Berapakah nilai Hawk (HAWK) hari ini?
Harga langsung HAWK dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HAWK ke USD?
Harga semasa HAWK ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Hawk?
Had pasaran untuk HAWK ialah $ 8.35M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HAWK?
Bekalan edaran HAWK ialah 74.53B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HAWK?
HAWK mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HAWK?
HAWK melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HAWK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HAWKialah -- USD.
Adakah HAWK akan naik lebih tinggi tahun ini?
HAWK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HAWKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 09:43:39 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.