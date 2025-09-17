Hawk (HAWK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.81% Perubahan Harga (1D) -6.67% Perubahan Harga (7D) -13.12% Perubahan Harga (7D) -13.12%

Hawk (HAWK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAWK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAWK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAWK telah berubah sebanyak -0.81% sejak sejam yang lalu, -6.67% dalam 24 jam dan -13.12% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hawk (HAWK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M Bekalan Peredaran 74.53B 74.53B 74.53B Jumlah Bekalan 80,000,000,000.0 80,000,000,000.0 80,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hawk ialah $ 8.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAWK ialah 74.53B, dengan jumlah bekalan sebanyak 80000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.97M.