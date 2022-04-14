Tokenomik Hawk (HAWK)

Tokenomik Hawk (HAWK)

Lihat cerapan utama tentang Hawk (HAWK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Hawk (HAWK) Maklumat

Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem.

Laman Web Rasmi:
http://hawk.city

Hawk (HAWK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Hawk (HAWK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.66M
Jumlah Bekalan:
$ 80.00B
Bekalan Edaran:
$ 74.53B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.22M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00090156
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000892
Harga Semasa:
$ 0.00010316
Tokenomik Hawk (HAWK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Hawk (HAWK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HAWK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HAWK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HAWK, terokai HAWK harga langsung token!

HAWK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HAWK? Halaman ramalan harga HAWK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.