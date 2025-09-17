Hawksight (HAWK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00005714 $ 0.00005714 $ 0.00005714 24J Rendah $ 0.00007392 $ 0.00007392 $ 0.00007392 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00005714$ 0.00005714 $ 0.00005714 24J Tinggi $ 0.00007392$ 0.00007392 $ 0.00007392 Sepanjang Masa $ 0.261067$ 0.261067 $ 0.261067 Harga Terendah $ 0.00001024$ 0.00001024 $ 0.00001024 Perubahan Harga (1J) +9.50% Perubahan Harga (1D) +8.23% Perubahan Harga (7D) +4.78% Perubahan Harga (7D) +4.78%

Hawksight (HAWK) harga masa nyata ialah $0.000069. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAWK didagangkan antara $ 0.00005714 rendah dan $ 0.00007392 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAWK sepanjang masa ialah $ 0.261067, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001024.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAWK telah berubah sebanyak +9.50% sejak sejam yang lalu, +8.23% dalam 24 jam dan +4.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hawksight (HAWK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 102.20K$ 102.20K $ 102.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 344.99K$ 344.99K $ 344.99K Bekalan Peredaran 1.48B 1.48B 1.48B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hawksight ialah $ 102.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAWK ialah 1.48B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 344.99K.