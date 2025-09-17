Lagi Mengenai HAY

HayCoin Logo

HayCoin Harga (HAY)

Tidak tersenarai

1 HAY ke USD Harga Langsung:

$70,220
$70,220$70,220
-6.00%1D
mexc
USD
HayCoin (HAY) Carta Harga Langsung
HayCoin (HAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 70,131
$ 70,131$ 70,131
24J Rendah
$ 75,783
$ 75,783$ 75,783
24J Tinggi

$ 70,131
$ 70,131$ 70,131

$ 75,783
$ 75,783$ 75,783

$ 5,314,332
$ 5,314,332$ 5,314,332

$ 16,874.14
$ 16,874.14$ 16,874.14

-4.74%

-6.03%

-3.17%

-3.17%

HayCoin (HAY) harga masa nyata ialah $70,220. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAY didagangkan antara $ 70,131 rendah dan $ 75,783 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAY sepanjang masa ialah $ 5,314,332, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 16,874.14.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAY telah berubah sebanyak -4.74% sejak sejam yang lalu, -6.03% dalam 24 jam dan -3.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HayCoin (HAY) Maklumat Pasaran

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 833.00
$ 833.00$ 833.00

$ 70.22B
$ 70.22B$ 70.22B

0.00
0.00 0.00

999,999.5
999,999.5 999,999.5

Had Pasaran semasa HayCoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 833.00. Bekalan edaran HAY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999.5. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.22B.

HayCoin (HAY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga HayCoin kepada USD adalah $ -4,508.04459033653.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga HayCoin kepada USD adalah $ -7,069.8127980000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga HayCoin kepada USD adalah $ -7,396.1532260000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga HayCoin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -4,508.04459033653-6.03%
30 Hari$ -7,069.8127980000-10.06%
60 Hari$ -7,396.1532260000-10.53%
90 Hari$ 0--

Apakah itu HayCoin (HAY)

A meme token, the first ever token deployed on Uniswap V1 that was originally deployed by the founder of uniswap in 2018, there was $50 in liquidity left on V1 so the community bought up the V1 Tokens and added Eth to the V3 uniswap pool to make the token tradeable, being the oldest token ever on Uniswap. The meme itself is based around Hayden who is the founder and ceo of Uniswap, he created the coin probably for tesing purposes back in 2018. 99.9% of the supply is owned by the uniswap founder/uniswap labs wallet. 0.1 $HAY out of 1,000,000 Hay was supplied into the liquidity pool on V3 from getting those tokens from V1.

HayCoin (HAY) Sumber

Laman Web Rasmi

HayCoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai HayCoin (HAY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset HayCoin (HAY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk HayCoin.

Semak HayCoin ramalan harga sekarang!

HAY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik HayCoin (HAY)

Memahami tokenomik HayCoin (HAY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HAY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai HayCoin (HAY)

Berapakah nilai HayCoin (HAY) hari ini?
Harga langsung HAY dalam USD ialah 70,220 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HAY ke USD?
Harga semasa HAY ke USD ialah $ 70,220. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran HayCoin?
Had pasaran untuk HAY ialah $ 0.00 USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HAY?
Bekalan edaran HAY ialah 0.00 USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HAY?
HAY mencapai harga ATH sebanyak 5,314,332 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HAY?
HAY melihat harga ATL sebanyak 16,874.14 USD.
Berapakah jumlah dagangan HAY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HAYialah $ 833.00 USD.
Adakah HAY akan naik lebih tinggi tahun ini?
HAY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HAYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.