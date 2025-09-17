HayCoin (HAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 70,131 $ 70,131 $ 70,131 24J Rendah $ 75,783 $ 75,783 $ 75,783 24J Tinggi 24J Rendah $ 70,131$ 70,131 $ 70,131 24J Tinggi $ 75,783$ 75,783 $ 75,783 Sepanjang Masa $ 5,314,332$ 5,314,332 $ 5,314,332 Harga Terendah $ 16,874.14$ 16,874.14 $ 16,874.14 Perubahan Harga (1J) -4.74% Perubahan Harga (1D) -6.03% Perubahan Harga (7D) -3.17% Perubahan Harga (7D) -3.17%

HayCoin (HAY) harga masa nyata ialah $70,220. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAY didagangkan antara $ 70,131 rendah dan $ 75,783 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAY sepanjang masa ialah $ 5,314,332, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 16,874.14.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAY telah berubah sebanyak -4.74% sejak sejam yang lalu, -6.03% dalam 24 jam dan -3.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HayCoin (HAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 833.00$ 833.00 $ 833.00 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.22B$ 70.22B $ 70.22B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 999,999.5 999,999.5 999,999.5

Had Pasaran semasa HayCoin ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 833.00. Bekalan edaran HAY ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999.5. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.22B.