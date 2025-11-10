Haystack Harga Hari Ini

Harga langsung Haystack (HAY) hari ini ialah $ 0.074168, dengan 163.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HAY kepada USD penukaran adalah $ 0.074168 setiap HAY.

Haystack kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,030,717, dengan bekalan edaran sebanyak 27.38M HAY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HAY didagangkan antara $ 0.02739052 (rendah) dan $ 0.074391 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.074391, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02376811.

Dalam prestasi jangka pendek, HAY dipindahkan -0.03% dalam sejam terakhir dan +123.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Haystack (HAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M Bekalan Peredaran 27.38M 27.38M 27.38M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Haystack ialah $ 2.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAY ialah 27.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.42M.