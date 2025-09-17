Hazel (HAZEL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.02% Perubahan Harga (1D) -0.66% Perubahan Harga (7D) +10.69% Perubahan Harga (7D) +10.69%

Hazel (HAZEL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HAZEL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HAZEL sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HAZEL telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, -0.66% dalam 24 jam dan +10.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hazel (HAZEL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,762.48 999,999,762.48 999,999,762.48

Had Pasaran semasa Hazel ialah $ 12.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HAZEL ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999762.48. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.76K.