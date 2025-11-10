Hazmat Harga Hari Ini

Harga langsung Hazmat (HZMT) hari ini ialah $ 0.0000086, dengan 0.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HZMT kepada USD penukaran adalah $ 0.0000086 setiap HZMT.

Hazmat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,602.74, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B HZMT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HZMT didagangkan antara $ 0.00000859 (rendah) dan $ 0.00000861 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00026596, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000769.

Dalam prestasi jangka pendek, HZMT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -8.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Hazmat (HZMT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.60K$ 8.60K $ 8.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.60K$ 8.60K $ 8.60K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Hazmat ialah $ 8.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HZMT ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.60K.