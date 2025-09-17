HBARbarian (HBARBARIAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +3.00% Perubahan Harga (7D) +20.62% Perubahan Harga (7D) +20.62%

HBARbarian (HBARBARIAN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, HBARBARIAN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HBARBARIAN sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HBARBARIAN telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +3.00% dalam 24 jam dan +20.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HBARbarian (HBARBARIAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 201.43K$ 201.43K $ 201.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 201.43K$ 201.43K $ 201.43K Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa HBARbarian ialah $ 201.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HBARBARIAN ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 201.43K.