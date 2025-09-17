HBARX (HBARX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.315728 24J Tinggi $ 0.324232 Sepanjang Masa $ 0.521257 Harga Terendah $ 0.04446822 Perubahan Harga (1J) -0.49% Perubahan Harga (1D) -0.51% Perubahan Harga (7D) +0.86%

HBARX (HBARX) harga masa nyata ialah $0.317463. Sepanjang 24 jam yang lalu, HBARX didagangkan antara $ 0.315728 rendah dan $ 0.324232 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HBARX sepanjang masa ialah $ 0.521257, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04446822.

Dari segi prestasi jangka pendek, HBARX telah berubah sebanyak -0.49% sejak sejam yang lalu, -0.51% dalam 24 jam dan +0.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HBARX (HBARX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 4.30K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 112.57M Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 355,178,758.0368324

Had Pasaran semasa HBARX ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.30K. Bekalan edaran HBARX ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 355178758.0368324. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 112.57M.