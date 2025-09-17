Lagi Mengenai HXAI

Healix AI Harga (HXAI)

1 HXAI ke USD Harga Langsung:

$0.00204331
0.00%1D
Healix AI (HXAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:06:32 (UTC+8)

Healix AI (HXAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.267637
$ 0
+8.18%

+8.18%

Healix AI (HXAI) harga masa nyata ialah $0.00204331. Sepanjang 24 jam yang lalu, HXAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HXAI sepanjang masa ialah $ 0.267637, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HXAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Healix AI (HXAI) Maklumat Pasaran

$ 20.43K
--
$ 20.43K
10.00M
10,000,000.0
Had Pasaran semasa Healix AI ialah $ 20.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HXAI ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.43K.

Healix AI (HXAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Healix AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Healix AI kepada USD adalah $ -0.0000898692.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Healix AI kepada USD adalah $ +0.0006952143.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Healix AI kepada USD adalah $ +0.0003238607409036971.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0000898692-4.39%
60 Hari$ +0.0006952143+34.02%
90 Hari$ +0.0003238607409036971+18.84%

Apakah itu Healix AI (HXAI)

Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.

Healix AI (HXAI) Sumber

Healix AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Healix AI (HXAI) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Healix AI (HXAI) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Healix AI.

Semak Healix AI ramalan harga sekarang!

HXAI kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Healix AI (HXAI)

Memahami tokenomik Healix AI (HXAI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token HXAI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Healix AI (HXAI)

Berapakah nilai Healix AI (HXAI) hari ini?
Harga langsung HXAI dalam USD ialah 0.00204331 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa HXAI ke USD?
Harga semasa HXAI ke USD ialah $ 0.00204331. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Healix AI?
Had pasaran untuk HXAI ialah $ 20.43K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran HXAI?
Bekalan edaran HXAI ialah 10.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) HXAI?
HXAI mencapai harga ATH sebanyak 0.267637 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa HXAI?
HXAI melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan HXAI?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk HXAIialah -- USD.
Adakah HXAI akan naik lebih tinggi tahun ini?
HXAI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak HXAIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Healix AI (HXAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

