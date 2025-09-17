Healix AI (HXAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.267637$ 0.267637 $ 0.267637 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.18% Perubahan Harga (7D) +8.18%

Healix AI (HXAI) harga masa nyata ialah $0.00204331. Sepanjang 24 jam yang lalu, HXAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HXAI sepanjang masa ialah $ 0.267637, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HXAI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Healix AI (HXAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.43K$ 20.43K $ 20.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.43K$ 20.43K $ 20.43K Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Healix AI ialah $ 20.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HXAI ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 20.43K.