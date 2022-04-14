Tokenomik Heavenland HTO (HTO)

Lihat cerapan utama tentang Heavenland HTO (HTO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Heavenland HTO (HTO) Maklumat

Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets.

HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success.

Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others.

Laman Web Rasmi:
https://heavenland.io/

Heavenland HTO (HTO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Heavenland HTO (HTO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.64K
$ 28.64K$ 28.64K
Jumlah Bekalan:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Bekalan Edaran:
$ 54.65M
$ 54.65M$ 54.65M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 262.01K
$ 262.01K$ 262.01K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.400765
$ 0.400765$ 0.400765
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00052402
$ 0.00052402$ 0.00052402

Tokenomik Heavenland HTO (HTO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Heavenland HTO (HTO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HTO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HTO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HTO, terokai HTO harga langsung token!

HTO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HTO? Halaman ramalan harga HTO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.