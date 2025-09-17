Hector Network (HEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01368482 $ 0.01368482 $ 0.01368482 24J Rendah $ 0.01510184 $ 0.01510184 $ 0.01510184 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01368482$ 0.01368482 $ 0.01368482 24J Tinggi $ 0.01510184$ 0.01510184 $ 0.01510184 Sepanjang Masa $ 357.61$ 357.61 $ 357.61 Harga Terendah $ 0.01095776$ 0.01095776 $ 0.01095776 Perubahan Harga (1J) +0.09% Perubahan Harga (1D) -9.17% Perubahan Harga (7D) -9.68% Perubahan Harga (7D) -9.68%

Hector Network (HEC) harga masa nyata ialah $0.01369723. Sepanjang 24 jam yang lalu, HEC didagangkan antara $ 0.01368482 rendah dan $ 0.01510184 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HEC sepanjang masa ialah $ 357.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01095776.

Dari segi prestasi jangka pendek, HEC telah berubah sebanyak +0.09% sejak sejam yang lalu, -9.17% dalam 24 jam dan -9.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Hector Network (HEC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 33.19K$ 33.19K $ 33.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 43.31K$ 43.31K $ 43.31K Bekalan Peredaran 2.43M 2.43M 2.43M Jumlah Bekalan 3,164,939.07318393 3,164,939.07318393 3,164,939.07318393

Had Pasaran semasa Hector Network ialah $ 33.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HEC ialah 2.43M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3164939.07318393. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 43.31K.