HEDGE Harga Hari Ini

Harga langsung HEDGE (HEDGE) hari ini ialah $ 0.00038354, dengan 10.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa HEDGE kepada USD penukaran adalah $ 0.00038354 setiap HEDGE.

HEDGE kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 383,536, dengan bekalan edaran sebanyak 999.98M HEDGE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, HEDGE didagangkan antara $ 0.00034657 (rendah) dan $ 0.00038602 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00054337, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00008602.

Dalam prestasi jangka pendek, HEDGE dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -6.87% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

HEDGE (HEDGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 383.54K$ 383.54K $ 383.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 383.54K$ 383.54K $ 383.54K Bekalan Peredaran 999.98M 999.98M 999.98M Jumlah Bekalan 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052 999,984,245.8355052

Had Pasaran semasa HEDGE ialah $ 383.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HEDGE ialah 999.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999984245.8355052. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 383.54K.