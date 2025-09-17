HedgeFi (HEDGE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00109186 $ 0.00109186 $ 0.00109186 24J Rendah $ 0.00116408 $ 0.00116408 $ 0.00116408 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00109186$ 0.00109186 $ 0.00109186 24J Tinggi $ 0.00116408$ 0.00116408 $ 0.00116408 Sepanjang Masa $ 0.0026379$ 0.0026379 $ 0.0026379 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.46% Perubahan Harga (1D) -5.23% Perubahan Harga (7D) -11.03% Perubahan Harga (7D) -11.03%

HedgeFi (HEDGE) harga masa nyata ialah $0.0010938. Sepanjang 24 jam yang lalu, HEDGE didagangkan antara $ 0.00109186 rendah dan $ 0.00116408 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi HEDGE sepanjang masa ialah $ 0.0026379, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, HEDGE telah berubah sebanyak -0.46% sejak sejam yang lalu, -5.23% dalam 24 jam dan -11.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

HedgeFi (HEDGE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa HedgeFi ialah $ 1.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran HEDGE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.