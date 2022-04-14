Tokenomik HedgeFi (HEDGE)

Lihat cerapan utama tentang HedgeFi (HEDGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

HedgeFi (HEDGE) Maklumat

Your Gateway to DeFI 4.0!

During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds.

HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi’s advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets

Laman Web Rasmi:
https://hedgefi.finance/
Kertas putih:
https://hedgefi.finance/assets/hedgefi-litepaper.pdf

HedgeFi (HEDGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk HedgeFi (HEDGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.02M
$ 1.02M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.02M
$ 1.02M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0026379
$ 0.0026379
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00016653
$ 0.00016653
Harga Semasa:
$ 0.00101725
$ 0.00101725

Tokenomik HedgeFi (HEDGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik HedgeFi (HEDGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token HEDGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token HEDGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik HEDGE, terokai HEDGE harga langsung token!

HEDGE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju HEDGE? Halaman ramalan harga HEDGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.